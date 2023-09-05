Санчо вряд ли перейдёт в клуб из Турции или Саудовской Аравии

Вингеру «Манчестер Юнайтед» Джедону Санчо будет трудно найти себе новый клуб.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не заявил игрока на недавний матч Премьер-лиги против «Арсенала», посетовав на низкий уровень игры англичанина на тренировках. Позднее Санчо выступил с обращением в социальных сетях, пожаловавшись на несправедливое отношение к себе. Теперь «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность расставания с 23-летним футболистом, однако сделать это будет непросто.

По сведениям журналиста Джеймса Дакера, клубы из Саудовской Аравии не проявляют интереса к Санчо, а представители чемпионата Турции вряд ли смогут удовлетворить зарплатные требования вингера. В большинстве европейских стран окно уже закрыто.