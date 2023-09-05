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Санчо вряд ли перейдёт в клуб из Турции или Саудовской Аравии

05 Сентября 2023 • 01:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Вингеру «Манчестер Юнайтед» Джедону Санчо будет трудно найти себе новый клуб.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не заявил игрока на недавний матч Премьер-лиги против «Арсенала», посетовав на низкий уровень игры англичанина на тренировках. Позднее Санчо выступил с обращением в социальных сетях, пожаловавшись на несправедливое отношение к себе. Теперь «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность расставания с 23-летним футболистом, однако сделать это будет непросто.

По сведениям журналиста Джеймса Дакера, клубы из Саудовской Аравии не проявляют интереса к Санчо, а представители чемпионата Турции вряд ли смогут удовлетворить зарплатные требования вингера. В большинстве европейских стран окно уже закрыто.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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