Ещё одного игрока «Манчестер Юнайтед» обвинила в насилии его бывшая подруга

Не успели в руководстве «Манчестер Юнайтед» порадоваться завершению саги Мэйсона Гринвуда, как в стане клуба готов разразиться очередной, практически идентичный скандал.

Бывшая возлюбленная бразильца Антони, Габриэла Каваллин, дала интервью бразильскому изданию UOL, в котором рассказала о том, что футболист, еще в бытность игроком «Аякса», набросился на нее, беременную, ударил головой, а затем «розочкой» от разбитого стакана, порезав девушке палец до костей. «Я дрожала от страха», призналась пострадавшая.

Посмотрим, чем ответит руководство клуба, которое очень дорожит своим имиджем, особенно в свете произошедшего с Гринвудом.