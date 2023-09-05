Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле проведёт сезон в «Галатасарае».

Турецкий клуб официально объявил о подписании французского футболиста на правах аренды. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в сделку включена опция, позволяющая «Галатасараю» выкупить 26-летнего игрока за 15 млн евро до июня 2024 года.

Танги Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» в 2019 году из «Лиона» за 62 млн евро, но так и не закрепился в основном составе «шпор». В прошлом сезоне хавбек выступал в аренде за «Наполи», став чемпионом Италии.

На счету Ндомбеле десять голов и девять ассистов в 91 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.