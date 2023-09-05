Центральный защитник Давинсон Санчес сменил «Тоттенхэм» на «Галатасарай».

О переходе официально объявила пресс-служба турецкого клуба. 27-летний футболист подписал договор, рассчитанный до 2027 года, а стоимость трансфера оценивается в 9,5 млн евро.

Давинсон Санчес перешёл в «Тоттенхэм» из амстердамского «Аякса» летом 2017 года – тогда «шпоры» заплатили за колумбийца более 40 млн евро. В общей сложности центрбек отыграл 207 матчей за лондонский коллектив, записав на свой счёт пять забитых мячей и одну результативную передачу. В нынешней кампании игрок появился на поле дважды.