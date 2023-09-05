Фердинанд высказался о будущем Санчо, вступившего в конфликт с тен Хагом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию Джедона Санчо.

23-летний вингер не попал в состав «красных дьяволов» на прошедший матч Премьер-лиги против «Арсенала». Игрок открыто выразил недовольство посредством социальных сетей, чем крайне недовольны в клубе.

«Думаю, из этой ситуации есть только два выхода: или Санчо уходит в клуб из Саудовской Аравии, где по-прежнему открыто трансферное окно, или ему придётся оставаться вне состава до конца сезона», – высказался на канале Five известный экс-защитник.

Джедон Санчо принял участие в трёх матчах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, трижды выйдя на замену.