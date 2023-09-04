«Реал Сосьедад» запланировал подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

27-летний игрок может стать свободным агентом по окончании текущего сезона, поскольку его контракт истекает в июне. Этим намерен воспользоваться «Реал Сосьедад», изучающий возможность подписания француза следующим летом, докладывает Fichajes. Баскский клуб уже включил форварда в число потенциальных трансферных целей.

Антони Марсьяль принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Футболист имеет опыт игры в Испании: во второй половине сезона-2021/22 он выступал за «Севилью» на правах аренды.