Стерлинг не заменит Грилиша в сборной Англии

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг не получит вызов в сборную Англии.

Как стало известно в понедельник, наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт в ближайшее время не сможет рассчитывать на Джека Грилиша, получившего повреждение. Одним из главных кандидатов на замену футболисту «Манчестер Сити» считался Стерлинг, однако 28-летнему игроку, судя по всему, придётся подождать с возвращением в национальную команду. По данным журналиста Сами Мокбеля, представитель «Челси» не будет приглашён на предстоящий сбор, несмотря на отсутствие Грилиша.

Рахим Стерлинг отметился двумя голами в трёх матчах Премьер-лиги в текущем сезоне.