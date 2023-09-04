Ндомбеле прибыл в Турцию – игрок подпишет контракт с «Галатасараем»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Галатасарая».

Как сообщалось ранее, сделка полностью согласована, а теперь хавбек прибыл в Турцию для завершения перехода, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер будет подтверждён официально в скором времени. Как и предполагалось, «Галатасарай» арендует 26-летнего француза у «Тоттенхэма» с возможностью последующего выкупа.

Интерес к Танги Ндомбеле прежде приписывался итальянским «Дженоа» и «Интеру». Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года.