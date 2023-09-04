Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер‑Арнольд не сможет помочь своей национальной команде в сентябрьских играх. Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля». Всё дело в травме, которую он получил в матче четвёртого тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:0). Трента, напомним, заменили во втором тайме минувшей игры.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш также не поможет «трём львам» в сентябрьских играх.

Напомним, что в грядущем сентябре англичане сыграют на выезде против команд Украины и Шотландии 9 и 12 сентября соответственно. Игра с украинцами пройдёт в рамках отбора на Евро-2024, матч против шотландцев будет носить товарищеский характер.