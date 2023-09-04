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Агент: «Жоржиньо не перейдёт в «Фенербахче»

04 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
17.09 18:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо не планирует переезжать в Турцию.

В последние дни слухи активно связывают 31-летнего итальянца с переходом в «Фенербахче». Сделка считалась вполне возможной, поскольку трансферное окно в Турции ещё не закрылось, однако агент хавбека опроверг эти сведения.

«Жоржиньо полностью сосредоточен на «Арсенале», он думает о предстоящих матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Он не перейдёт в «Фенербахче», – заявил в интервью TMW Жоао Сантос, представляющий интересы игрока «канониров».

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в трёх матчах «Арсенала», во всех случаях появляясь на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Арсенал Лондон Жоржиньо трансферы футбола - лето 2023
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