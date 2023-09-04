Агент: «Жоржиньо не перейдёт в «Фенербахче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо не планирует переезжать в Турцию.

В последние дни слухи активно связывают 31-летнего итальянца с переходом в «Фенербахче». Сделка считалась вполне возможной, поскольку трансферное окно в Турции ещё не закрылось, однако агент хавбека опроверг эти сведения.

«Жоржиньо полностью сосредоточен на «Арсенале», он думает о предстоящих матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Он не перейдёт в «Фенербахче», – заявил в интервью TMW Жоао Сантос, представляющий интересы игрока «канониров».

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в трёх матчах «Арсенала», во всех случаях появляясь на поле со скамейки запасных.