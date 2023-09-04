Артета: «Я сказал Хаверцу, что сначала всегда тяжёло»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о своей беседе с новичком команды Каем Хаверцем.

«Я сказал Хаверцу, что сначала всегда тяжело. Когда я встретил свою будущую жену, поначалу было трудно ее завоевать. Мне пришлось настойчиво себя вести, и когда в итоге она сказала «да», это было прекрасно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, минувшим летом 24-летний немец перебрался в «Арсенал» из «Челси» за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Хаверц принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, но пока не смог отметиться результативными действиями.