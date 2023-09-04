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Глейзеры продолжают вести переговоры о продаже «Манчестер Юнайтед» слухи

04 Сентября 2023 • 20:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», до сих пор не сняла клуб с продажи.

Как стало известно 90min, бизнесмены продолжают вести переговоры о продаже английского гранда.

Ранее появилась информация о том, что Глейзеры намерены снять с продажи «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия тех предложений, которые бы устроили владельцев. Сообщалось, что Глейзеры хотят выручить со сделки 11,67 млрд евро.

После четырех туров «красные дьяволы» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав шесть очков.

В следующем туре команда Эрика тен Хага встретится с «Брайтоном» (16 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Малкольм Глейзер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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