Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», до сих пор не сняла клуб с продажи.

Как стало известно 90min, бизнесмены продолжают вести переговоры о продаже английского гранда.

Ранее появилась информация о том, что Глейзеры намерены снять с продажи «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия тех предложений, которые бы устроили владельцев. Сообщалось, что Глейзеры хотят выручить со сделки 11,67 млрд евро.

После четырех туров «красные дьяволы» занимают 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав шесть очков.

В следующем туре команда Эрика тен Хага встретится с «Брайтоном» (16 сентября).