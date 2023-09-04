​На Роя Кина напали после матча в Лондоне – подозреваемый арестован

В воскресенье вечером «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура Премьер-лиги. После игры эксперт Sky Sports Рой Кин, который в своё время был капитаном «красных дьяволов», пробирался по стадиону перед выходом в эфир, как вдруг на него напал мужчина. По данным британских СМИ, этот человек ударил Кина головой. На защиту Роя встал его нынешний коллега Майка Ричардс.

42-летний мужчина, которого подозревают в нападении на Роя Кина, был арестован. Пострадавший экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и Майка Ричардс уже дали показания.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.