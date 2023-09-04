Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» раскритиковал поведение Санчо

04 Сентября 2023 • 19:34 Комментировать (1)
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бен Фостер раскритиковал поведение форварда команды Джедона Санчо.

«Если бы сэр Алекс Фергюсон был тренером, а Джедон Санчо сделал такое, он никогда больше не играл бы в составе «Манчестер Юнайтед». Он никогда не смог бы выступать за клуб, и его никогда не пустили бы на тренировочную базу», – заявил вратарь в интервью с журналистом Марком Голдбриджом.

Напомним, что ранее нападающий «красных дьяволов» обрушился с критикой на тренера «МЮ» Эрика тен Хага, из-за чего клуб может наказать игрока. Из-за плохой формы Санчо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч против «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бен Фостер Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CorwinBruin
04 Сентября 2023 в 19:45
Санчо Робальдо укусил
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
21:14 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Жоржиньо не перейдёт в «Фенербахче»
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» предлагал более 150 млн евро за Салаха слухи
21:03 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Я сказал Хаверцу, что сначала всегда тяжёло»
20:49 · Англия. Премьер-лига
Глейзеры продолжают вести переговоры о продаже «Манчестер Юнайтед» слухи
19:34 · Англия. Премьер-лига
​На Роя Кина напали после матча в Лондоне – подозреваемый арестован
19:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» раскритиковал поведение Санчо 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой свободный агент мирового футбола
17:48 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» ещё хочет подписать Салаха – саудовцы прибыли в Лондон 1
17:34 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нашёл нового форварда – его могут купить в январе
17:20 · Англия. Премьер-лига
​Жезус рассказал о своей последней травме
16:50 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле переходит в турецкий клуб
16:41 · Англия. Премьер-лига
​1000 детей получили подарки от Холанна 1
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Робертсон рассказал, каким был Салах после отклонённого предложения по трансферу
15:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может наказать Санчо из-за публикации в соцсетях
15:25 · Англия. Премьер-лига
​«Бешикташ» подписывает форварда «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем