Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» раскритиковал поведение Санчо

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бен Фостер раскритиковал поведение форварда команды Джедона Санчо.

«Если бы сэр Алекс Фергюсон был тренером, а Джедон Санчо сделал такое, он никогда больше не играл бы в составе «Манчестер Юнайтед». Он никогда не смог бы выступать за клуб, и его никогда не пустили бы на тренировочную базу», – заявил вратарь в интервью с журналистом Марком Голдбриджом.

Напомним, что ранее нападающий «красных дьяволов» обрушился с критикой на тренера «МЮ» Эрика тен Хага, из-за чего клуб может наказать игрока. Из-за плохой формы Санчо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч против «Арсенала».