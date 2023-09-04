Назван самый дорогой свободный агент мирового футбола

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг, где представил самых дорогостоящих игроков мирового футбола, которые до сих пор не могут найти себе клуб.

Первый в списке – экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, 32-летний гокипер оценивается в 13 млн евро. На втором месте бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» Джесси Лингард – в свои 30 лет он стоит 8 млн. На третьем – экс-голеадор «Рейнджерс», нападающий сборной Колумбии Альфредо Морелос – стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.

Напомним, что ныне свободный де Хеа выступал за манкунианцев на протяжении последних 12 лет карьеры. Последние слухи отправляли его в «Баварию», однако вскоре стало ясно, что мюнхенцы отказались от его приглашения.