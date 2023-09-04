​«Аль-Иттихад» ещё хочет подписать Салаха – саудовцы прибыли в Лондон

Саудовский «Аль-Иттихад» всё ещё надеется осуществить летний трансфер звёздного форварда Мохамеда Салаха. Как сообщает Daily Mail, в субботу представители чемпиона Саудовской Аравии прибыли в Лондон. Они надеются убедить руководителей «Ливерпуля» продать 31-летнего Салаха в ближайшие дни.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 200 миллионов фунтов, и тогда в мире футбола будет установлен новый трансферный рекорд.

Ранее в «Ливерпуле» говорили, что Мохамед Салах не продаётся. Трансферное окно в Саудовской Аравии ещё открыто.

Добавим, что Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.