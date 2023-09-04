​«Челси» нашёл нового форварда – его могут купить в январе

«Челси» мало забивает на старте сезона, и в клубе уже сейчас думают о возможном усилении линии атаки в зимнее трансферное окно. Как сообщает Evening Standard, «пенсионеры» рассматривают вариант с январским подписанием Айвена Тони из «Брентфорда».

В настоящий момент 27-летний Тони отбывает дисквалификацию. В мае футболиста отстранили от футбола на восемь месяцев за нарушения правил по ставкам. Срок дисквалификации истекает 17 января.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Айвена Тони в 35 миллионов евро.

Отметим, что «Челси» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.