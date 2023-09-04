​Жезус рассказал о своей последней травме

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус высказался насчёт травмы, которую он получил перед стартом сезона. Бразильцу даже пришлось перенести хирургическое вмешательство.

«Тяжело получать травму после отпуска. Но я чувствовал боль в колене, и это было неприятно. Я принял решение как можно быстрее сделать операцию, чтобы вернуться сильнее. Было тяжело, но теперь я вернулся. Теперь очень важно набрать ритм.

Сначала я продолжал тренироваться, несмотря на боль. Казалось, что проблема пустяшная. Но потом дошло до того, что я не мог бегать. И я решил делать операцию. Первый день был ужасным, но на следующий день ты понимаешь, что нужно двигаться дальше и сражаться», - слова Жезуса приводит портал Goal.