Ндомбеле переходит в турецкий клуб

Полузащитник Танги Ндомбеле переходит из «Тоттенхэма» в «Галатасарай». Клубы согласовали аренду 26-летнего француза с правом дальнейшего выкупа. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Ндомбеле уже прошёл первую часть медицинского обследования. В понедельник футболист вылетит в Стамбул.

Стоит сказать, что за последние полтора года Ндомбеле дважды уходил из «Тоттенхэма» в аренду – сначала в «Лион», а затем в «Наполи».

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Танги Ндомбеле в 22 миллиона евро.