​1000 детей получили подарки от Холанна

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн помогает начинающим футболистам в Норвегии. Как сообщает портал Goal, 23-летний футболист отправил в родной муниципалитет Тайм 1000 наборов для детей, которые занимаются футболом.

В каждый набор входит мяч, футболка, шорты, сумка и бутылка для воды. Стоимость одного такого набора составляет 1500 норвежских крон (примерно 130 евро).

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн успел провести шесть матчей. В них норвежский нападающий записал на свой счёт шесть голов и один результативный пас на партнёра. «Манчестер Сити» располагается на вершине таблицы Премьер-лиги.