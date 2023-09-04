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​Робертсон рассказал, каким был Салах после отклонённого предложения по трансферу

04 Сентября 2023 • 16:22 Комментировать

Защитник Эндрю Робертсон дал комментарий по поводу отклонённого предложения по трансферу нападающего Мохамеда Салаха. Ранее в прессе сообщалось, что «Ливерпуль» не продал египтянина в «Аль-Иттихад» за 150 миллионов фунтов.

«Клуб отклонил предложение, учитывая свою позицию. После этого Салах для меня всю неделю был Салахом. Он не расстроился. Я много времени проводил рядом с ним, и могу сказать, что на него это не повлияло. Мо отреагировал хорошо», - слова Робертсона приводит портал Goal.

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0. Мохамед Салах забил один из голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Эндрю Робертсон
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