​Робертсон рассказал, каким был Салах после отклонённого предложения по трансферу

Защитник Эндрю Робертсон дал комментарий по поводу отклонённого предложения по трансферу нападающего Мохамеда Салаха. Ранее в прессе сообщалось, что «Ливерпуль» не продал египтянина в «Аль-Иттихад» за 150 миллионов фунтов.

«Клуб отклонил предложение, учитывая свою позицию. После этого Салах для меня всю неделю был Салахом. Он не расстроился. Я много времени проводил рядом с ним, и могу сказать, что на него это не повлияло. Мо отреагировал хорошо», - слова Робертсона приводит портал Goal.

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0. Мохамед Салах забил один из голов.