​«Манчестер Юнайтед» может наказать Санчо из-за публикации в соцсетях

Джедон Санчо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на воскресный матч четвёртого тура чемпионата Англии против «Арсенала». По словам рулевого «красных дьяволов» Эрика тен Хага, Санчо плохо тренировался.

Санчо не стал отмалчиваться и сделал публикацию в социальных сетях, в которой сообщил, что его делают козлом отпущения.

Как сообщает The Guardian, в этой ситуации руководители «Манчестер Юнайтед» поддерживают тен Хага. Клуб может наказать Санчо за его эмоциональную публикацию, направленную против тренера.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Арсенала» с результатом 1:3.