​«Бешикташ» подписывает форварда «Арсенала»

Форвард Николя Пепе переходит из «Арсенала» в «Бешикташ». Как сообщает на своих страницах L’Equipe, в понедельник 28-летний футболист проходит медицинское обследование для турецкого клуба.

Отмечается, что ранее летом Пепе отказался от варианта с «Бешикташем». Теперь же форвард всё-таки сказал «орлам» «да».

Напомним, что в «Арсенале» Николя Пепе не входил в планы главного тренера команды Микеля Артеты. В этом сезоне форвард на поле не появлялся, а прошлый сезон он провёл в «Ницце» на правах аренды.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Пепе в 18 миллионов евро.