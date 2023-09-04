«Барселона» недовольна, что «Манчестер Сити» летом пытался переменить молодых игроков

Каталонская «Барселона» имеет претензии к «Манчестер Сити». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» недовольны тем, что «горожане» летом пытались переманить трёх молодых игроков команды. Речь идёт о Ламине Ямале, Алехандро Бальде и Пау Кубарси.

Напомним, «Барселона» в последние трансферные окна провернула множество сделок с «Манчестер Сити». Последней стал трансфер защитника Жоау Канселу на правах аренды, который состоялся в дедлайн. Ранее «Барселона» также заполучила из «Манчестер Сити» Феррана Торреса и Илкая Гюндогана. Правда, последний прибыл в клуб на правах свободного агента.