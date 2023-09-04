В «Челси» отказались от подписания Мэддисона из-за возраста

В руководстве «Челси» отказались от приглашения в команду 26-летнего полузащитника Джеймса Мэддисона из-за возраста. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, подписание игроков старше 25 лет не входит в планы лондонского клуба.

Напомним, минувшим летом Мэддисон перешёл из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 46,3 миллионов евро. В составе «шпор» полузащитник успел провести пять матчей, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что после четырёх туров АПЛ «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.