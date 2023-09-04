«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить форварда, оценённого в 135 миллионов евро

Перспективный нападающий Эван Фергюсон, правами на которого владеет «Брайтон», попал в сферу интересов двух английских топ-клубов.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, заполучить 18-летнего футболиста в свои ряды хотят лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее в прессе сообщалось, что «чайки» оценивают своего таланта в 135 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии юный ирландец провел четыре матча и забил четыре гола. Срок действующего контракта Эвана с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.