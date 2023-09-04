Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо: «Я очень долго был козлом отпущения, это не справедливо»

04 Сентября 2023 • 12:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо опроверг слухи о том, что плохо тренировался на прошлой неделе. Напомним, главный тренер Эрик тен Хаг именно этим объяснил не попадание англичанина в состав на матч с «Арсеналом».

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете в прессе. Я не позволю людям говорить вещи, которые полностью не соответствуют действительности. Я очень хорошо работал на тренировках на прошлой неделе. Думаю, есть другие причины, почему я не попал в состав. Я очень долго был козлом отпущения, это несправедливо. Всё, что я хочу делать – это играть в футбол с улыбкой на лице и помогать своей команде. Я уважаю все решения со стороны тренерского штаба. Мне везёт играть с фантастическими футболистами, за что я очень благодарен. Понимаю, что это большой вызов. Я продолжу биться за эмблему, несмотря ни на что», – написал Санчо в социальных сетях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» недовольна, что «Манчестер Сити» летом пытался переменить молодых игроков
13:34 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» отказались от подписания Мэддисона из-за возраста
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить форварда, оценённого в 135 миллионов евро
12:47 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Надеюсь, Салах останется игроком «Ливерпуля» в обозримом будущем»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх отказался от вызова в сборную Нидерландов U-21, так как хочет обосноваться в «Ливерпуле»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо: «Я очень долго был козлом отпущения, это не справедливо»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Санчо плохо тренировался, поэтому я не включил его в заявку на матч с «Арсеналом»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали обмен Кукурельи на Санчо
11:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Амрабат может играть и в паре с Каземиро»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» верит, что Галлахер станет важным игроком для команды
11:21 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «Баварии» Дрезен: «Палинья? Это грустная история»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Уокер – о сорвавшемся трансфере в «Баварию»: «Этому не суждено было случиться»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» может прервать аренду Гринвуда в январе
10:52 · Англия. Премьер-лига
Сарри сомневался в кандидатуре Гринвуда, ведь англичанин не играл с 2022 года
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Второй гол «Арсенала» нельзя было засчитывать» 1
Все новости
Рекомендуем