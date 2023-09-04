Санчо: «Я очень долго был козлом отпущения, это не справедливо»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо опроверг слухи о том, что плохо тренировался на прошлой неделе. Напомним, главный тренер Эрик тен Хаг именно этим объяснил не попадание англичанина в состав на матч с «Арсеналом».

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете в прессе. Я не позволю людям говорить вещи, которые полностью не соответствуют действительности. Я очень хорошо работал на тренировках на прошлой неделе. Думаю, есть другие причины, почему я не попал в состав. Я очень долго был козлом отпущения, это несправедливо. Всё, что я хочу делать – это играть в футбол с улыбкой на лице и помогать своей команде. Я уважаю все решения со стороны тренерского штаба. Мне везёт играть с фантастическими футболистами, за что я очень благодарен. Понимаю, что это большой вызов. Я продолжу биться за эмблему, несмотря ни на что», – написал Санчо в социальных сетях.