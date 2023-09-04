Тен Хаг: «Санчо плохо тренировался, поэтому я не включил его в заявку на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему вингер Джедон Санчо не попал в заявку на матч последнего тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Напомним, в этой игре манкунианцы уступили «канонирам» 1:3 на выезде.

«Санчо плохо тренировался, поэтому я не включил его в заявку на матч с «Арсеналом». В «Манчестер Юнайтед» ты каждый день должен соответствовать определённому уровню», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, 23-летний Санчо перебрался в «Манчестер Юнайтед» два года назад из дортмундской «Боруссии» за 80 миллионов евро.