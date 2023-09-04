«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали обмен Кукурельи на Санчо

Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в последние дни трансферного окна могли провернуть обмен. По информации от журналиста Фабрицио Романо, левый защитник Марк Кукурелья мог перебраться в «Манчестер Юнайтед», а вингер Джедон Санчо мог последовать в обратном направлении в «Челси».

Источник сообщает, что стороны действительно обсуждали потенциальный обмен, но в продвинутую стадию переговоры так и не зашли. В итоге «Манчестер Юнайтед» даже не арендовал Кукурелью, так как «Челси» не хотел включать в сделку возможность разрыва в январе.

Санчо ранее подвергся критике со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Нидерландец считает, что Джедон недостаточно хорошо тренируется.