Тен Хаг: «Амрабат может играть и в паре с Каземиро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил функционал новичка команды Софьяна Амрабата, который выступает на позиции опорного полузащитника.

«Амрабат может играть и в паре с Каземиро. Он способен располагаться на поле чуть выше. Мне кажется, что он отлично дополнит наш состав. Софьян хорошо подходит под АПЛ и Лигу чемпионов. Разочарован ли я, что трансфер Амрабата состоялся не раньше? Нет, всему своё время», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, манкунианцы арендовали Амрабата из «Фиорентины» за 10 миллионов евро. В конце сезона «Манчестер Юнайтед» может выкупить игрока за 20 миллионов.