«Челси» верит, что Галлахер станет важным игроком для команды

Лондонский «Челси» проявляет большое доверие к воспитаннику команды Конору Галлахеру. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» уверены, что в будущем англичанин станет очень важным игроком для клуба.

Напомним, летом ходили слухи о том, что «Челси» открыт к продаже Галлахера за сумму в районе 60-70 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляли «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», но ни одна из этих команд не стала платить требуемую сумму компенсации.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко оценивает Галлахера, который выходил в основе в каждом из четырёх туров нового розыгрыша АПЛ.