Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» верит, что Галлахер станет важным игроком для команды

04 Сентября 2023 • 11:36 Комментировать
Борнмут
...
Челси
17.09 16:00

Лондонский «Челси» проявляет большое доверие к воспитаннику команды Конору Галлахеру. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» уверены, что в будущем англичанин станет очень важным игроком для клуба.

Напомним, летом ходили слухи о том, что «Челси» открыт к продаже Галлахера за сумму в районе 60-70 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляли «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», но ни одна из этих команд не стала платить требуемую сумму компенсации.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высоко оценивает Галлахера, который выходил в основе в каждом из четырёх туров нового розыгрыша АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» недовольна, что «Манчестер Сити» летом пытался переменить молодых игроков
13:34 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» отказались от подписания Мэддисона из-за возраста
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить форварда, оценённого в 135 миллионов евро
12:47 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Надеюсь, Салах останется игроком «Ливерпуля» в обозримом будущем»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх отказался от вызова в сборную Нидерландов U-21, так как хочет обосноваться в «Ливерпуле»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо: «Я очень долго был козлом отпущения, это не справедливо»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Санчо плохо тренировался, поэтому я не включил его в заявку на матч с «Арсеналом»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали обмен Кукурельи на Санчо
11:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Амрабат может играть и в паре с Каземиро»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» верит, что Галлахер станет важным игроком для команды
11:21 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «Баварии» Дрезен: «Палинья? Это грустная история»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Уокер – о сорвавшемся трансфере в «Баварию»: «Этому не суждено было случиться»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» может прервать аренду Гринвуда в январе
10:52 · Англия. Премьер-лига
Сарри сомневался в кандидатуре Гринвуда, ведь англичанин не играл с 2022 года
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Второй гол «Арсенала» нельзя было засчитывать» 1
Все новости
Рекомендуем