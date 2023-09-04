Исполнительный директор «Баварии» Дрезен: «Палинья? Это грустная история»

Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал сорвавшийся трансфер опорного полузащитника Жоау Палиньи из лондонского «Фулхэма». Напомним, 28-летний португалец прошёл медосмотр и сфотографировался с футболкой «Баварии», но «Фулхэм» в последний момент заблокировал трансфер, так как не нашёл игроку замену.

«Палинья? Это грустная история. Он был невероятно опечален. Жоау хотел остаться в Мюнхене. Несмотря на это, в жизни мы часто говорим, что чаще всего мы видим друг друга дважды», – цитирует Дрезена журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» может вернуться к кандидатуре Палиньи в январе.