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Исполнительный директор «Баварии» Дрезен: «Палинья? Это грустная история»

04 Сентября 2023 • 11:21 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал сорвавшийся трансфер опорного полузащитника Жоау Палиньи из лондонского «Фулхэма». Напомним, 28-летний португалец прошёл медосмотр и сфотографировался с футболкой «Баварии», но «Фулхэм» в последний момент заблокировал трансфер, так как не нашёл игроку замену.

«Палинья? Это грустная история. Он был невероятно опечален. Жоау хотел остаться в Мюнхене. Несмотря на это, в жизни мы часто говорим, что чаще всего мы видим друг друга дважды», – цитирует Дрезена журналист Фабрицио Романо.

«Бавария» может вернуться к кандидатуре Палиньи в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья Ян-Кристиан Дрезен
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