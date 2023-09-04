Уокер – о сорвавшемся трансфере в «Баварию»: «Этому не суждено было случиться»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал свой сорвавшийся переход в мюнхенскую «Баварию». Напомним, 33-летний англичанин был открыт к трансферу, но затем принял решение остаться и продлить контракт с «Манчестер Сити».

«Решения могут быть разными. Это было довольно близко, но в футболе могут случаться разные вещи. Этому просто не суждено было случиться. Наслаждался бы я новым опытом? Конечно, но я также не могу недооценивать то, чего «Манчестер Сити» добился за последние 6-7 лет. Зачем мне уходить, если я буду получать достаточно игрового времени? Это всё, чего я хотел», – цитирует Уокера BBC.