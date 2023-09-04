«Хетафе» может прервать аренду Гринвуда в январе

Нападающий Мэйсон Гринвуд может не провести весь сезон на правах аренды в составе испанского «Хетафе». По информации от The Athletic, стороны могут разорвать соглашение в январе, если игрок или сам клуб будут недовольны положением дел.

Гринвуд в последний раз выходил на поле в феврале 2022 года, после чего был отстранён из-за обвинений в изнасиловании. Мэйсон летом решил все свои проблемы с законом и сумел вернуться в профессиональный футбол.

Напомним, Гринвуда ранее также хотел арендовать римский «Лацио», но трансфер 21-летнего англичанина в стал «бьянкочелести» так и не состоялся.