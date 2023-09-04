Сарри сомневался в кандидатуре Гринвуда, ведь англичанин не играл с 2022 года

Стала известна одна из причин, почему переход нападающего Мэйсона Гринвуда в римский «Лацио» не состоялся. По информации от The Athletic, главный тренер «бьянкочелести» Маурицио Сарри сомневался в кандидатуре англичанина.

Дело в том, что Сарри смущала репутация Гринвуда из-за обвинений в сексуальном насилии. Тренер думал, что англичанина могут плохо встретить остальные члены раздевалки. Также Маурицио настораживал тот факт, что Гринвуд не играл на профессиональном уровне с начала 2022 года.

Напомним, Гринвуд в конечном итоге перебрался в на правах аренды в испанский «Хетафе», где рассчитывает перезапустить свою карьеру.