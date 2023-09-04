Тен Хаг: «Второй гол «Арсенала» нельзя было засчитывать»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг пообщался с журналистами после поединка с лондонским «Арсеналом» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась поражением «красных дьяволов» со счетом 1:3. «Канониры» вырвали три очка в компенсированное время.

«МЮ» прогрессирует и придерживается своего плана. Верю, что в будущем мы будем выигрывать такие матчи. Второй мяч «канониров»? Там было явное нарушение, его нельзя было засчитывать», - цитирует тренера BBC.

После четырех туров «красные дьяволы» набрали шесть баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.