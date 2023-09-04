Самые дорогие трансферы Европы: Часть 2

Трансферное окно в Европе закрыто. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» отмечает самые дорогие переходы этого периода.

Как уже отмечалось в первой части, в этом рейтинге мы перечислим только трансферы в Европе, оставив за скобками Саудовскую Аравию. При этом стоимость переходов указана по данным портала transfermarkt.de.

Мэйсон Маунт

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия);

Откуда: «Челси» (Англия);

Стоимость: 64,2 млн евро.

Эрик тен Хаг давно является поклонником таланта воспитанника «Челси» и даже хотел его пригласить ещё в «Аякс», а теперь наконец-то сможет с ним поработать. «МЮ» выплатил за Мэйсона Маунта больше 64 миллионов евро, и указанная стоимость кажется завышенной. При всём уважении к хавбеку он не выглядит пока звездой топ-уровня. Маунт может усилить «МЮ», ему под силу сыграть на нескольких позициях, и тен Хаг наверняка найдёт ему роль, чтобы усилить «красных дьяволов». Однако кажется, что сделка скорее удачная для «Челси», учитывая, сколько «синие» сумели заработать на запасном футболисте. Для самого же Маунта переход в стан «красных дьяволов» — это всё же возможность реализовать авансы, которые ему выдавались. Полузащитник перебрался в клуб, который ставит себе серьёзные задачи, и где может себя показать. Вопрос в том, сумеет ли Маунт стать именно лидером и звездой или останется просто крепким и надёжным игроком.

Сезон-2022/23 Игры Голы Голевые передачи Жёлтые карточки Премьер-лига 24 3 2 4 Лига чемпионов 9 0 4 3 Кубок Англии 1 0 0 0 Кубок лиги 1 0 0 0

Доминик Собослаи

Куда: «Ливерпуль» (Англия);

Откуда: «Лейпциг» (Германия);

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Стоимость: 70 млн евро.

«Ливерпуль» ставил себе задачей на лето обновить полузащиту, и одним из новых хавбеков стал венгр. Собослаи прошёл школу «Ред Булл» – после «Зальцбурга» перебрался в «Лейпциг», а теперь вот его ждёт новый вызов. Венгр обладает отличным дриблингом и ударом, так что он должен усилить атаку «мерсисайдцев». Собослаи амбициозно взял в «Ливерпуле» восьмой номер, под которым ранее выступал Стивен Джеррард. Венгр отметил, что с детства является поклонником легенды клуба, и именно из-за него и выбрал эту цифру. «Ливерпуль» выложил за Собослаи 70 миллионов евро – такие отступные были прописаны в контракте полузащитника с «Лейпцигом». На «Энфилде» мечтают теперь лишь о том, чтобы венгр не повторил судьбу Наби Кейта, который перебрался по тому же маршруту несколько лет назад, но в Англии заиграть не смог.

Расмус Хёйлунн

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия);

Откуда: «Аталанта» (Италия);

Стоимость: 75 млн евро.

Этим летом «Манчестер Юнайтед» всё же купил себе нападающего. Эрик тен Хаг хотел усилить атаку ещё прошлым летом, но ни тогда, ни зимой «красные дьяволы» всерьёз эту задачу не решили, теперь же это произошло. При этом выбор «манкунианцев» не кажется однозначно убедительным. Возможно, мнение ошибочное, но Хёйлунн выглядит приобретением на перспективу. Датчанину 20 лет, и пока его нельзя назвать уже готовым бомбардиром, который будет делать разницу. Это не Эрлинг Холанн, не Гарри Кейн, не Килиан Мбаппе. При этом «МЮ» заплатил солидные деньги, что подразумевает определённые ожидания. Хёйлунн, естественно, стал самым дорогим датчанином в истории (ранее это звание принадлежало его новому партнёру Кристиану Эриксену, которого «Интер» три с половиной года назад купил за 27 миллионов евро). Сможет ли Хёйлунн действительно на годы вперёд стать ударным форвардом, или повторит судьбу Антони Марсьяля, которого «МЮ» тоже купил юным за огромные деньги – нам ещё предстоит узнать.

Сезон-2022/23 Игры Голы Голевые передачи Жёлтые карточки Серия А 32 9 4 1 Бундеслига Австрии 5 3 2 0 Лига чемпионов (квалификация) 2 1 0 0 Кубок Италии 2 1 0 0 Кубок Австрии 1 2 1 0

Кай Хаверц

Куда: «Арсенал» (Англия);

Откуда: «Челси» (Англия);

Стоимость: 75 млн евро.

«Челси» в начале лета занимался тем, что зарабатывал на продажах своих футболистов. Довольно удачным трансфером на выход стал переход Кая Хаверца. «Челси» за него выручил 70 миллионов евро, и это стала второй по стоимости продажа «синих» в истории. Больше денег «Челси» выручил лишь за Эдена Азара, когда бельгиец перебрался в «Реал». На самом деле даже странно, что «синие» захотели продать Хаверца, ведь немец был полезен. Однако для форварда у него была плохая реализация, а на роль игрока в оттяжке у «Челси» хватает других футболистов, в том числе приобретённых недавно. В «Арсенале» же Хаверц сможет играть в разных ролях, что важно для Артеты. Кажется, «канониры» в лице немца получили серьёзное усиление. В любом случае Хаверц даст «Арсеналу» и глубину состава, и вариативность.

Йошко Гвардиол

Куда: «Манчестер Сити» (Англия);

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Откуда: «Лейпциг» (Германия);

Стоимость: 90 млн евро.

«Манчестер Сити» даже после требла не мог обойтись без дорогой покупки. Ею стал Йошко Гвардиол, что, конечно, породило множество мемов, учитывая созвучность фамилий защитника и главного тренера «горожан». Хорват совсем молод, ему всего 21 год, так что это скорее приобретение на перспективу. С другой стороны, у Гвардиола уже хватает всевозможного опыта, так что роль запасного ему вряд ли придётся по вкусу. Защитник стал самой крупной продажей в истории «Лейпцига», но интереснее другое. Гвардиол – самый дорогой хорват, причём из топ-3 он выбил… свой же переход в «Лейпциг» двумя годами ранее, когда «красные быки» за него заплатили 36,8. При этом второе и третье место в рейтинге его страны занимает нынешний партнёр Матео Ковачич, которого «Реал» купил за 38 миллионов евро, а продал за 45. А ещё Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории, наконец лишив этого звания Гарри Магуайра.

Рандаль Коло-Муани

Куда: «ПСЖ» (Франция);

Откуда: «Айнтрахт» (Германия);

Стоимость: 95 млн евро.

Рандаль Коло-Муани был в списках потенциальных приобретений многих клубов, но оказался в «ПСЖ». В последний день трансферного окна французский клуб заплатил за него 95 миллионов евро, сделав третьим самым дорогим футболистом в своей истории после Неймара и Килиана Мбаппе. Что касается «Айнтрахта», то можно поразиться потрясающей селекционной находке. Всего год назад немецкий клуб подписал Коло-Муани в качестве свободного агента, а теперь продал почти за 100 миллионов евро. Это одна из самых выгодных сделок в истории футбола. Справедливости ради надо отметить, что форвард провёл в Германии хороший сезон, что помогло ему пробиться даже в состав сборной Франции на чемпионат мира. «ПСЖ» же теперь собрал для «лес блё» атакующее трио. Дешаму будет проще формировать атаку, так как вместе в клубе будут играть Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани.

Гарри Кейн

Куда: «Бавария» (Германия);

Откуда: «Тоттенхэм» (Англия);

Стоимость: 100 млн евро.

Капитан сборной Англии наконец-то покинул «Тоттенхэм». Кейну в этом году исполнилось 30 лет, и у него оставался последний сезон по контракту со «шпорам». Нападающий решил, что время покинуть родную команду в надежде успеть завоевать хоть какой-то трофей. После того, как «Реал» не проявил интереса к подписанию Кейна, а «Манчестер Юнайтед» отказался, вариант был один – «Бавария». Благо, кажется, что уж в составе этой команды форвард точно трофеи завоюет. Для мюнхенцев Кейн стал самой дорогой покупкой в истории. «Бавария» решилась раскошелиться не только, чтобы наконец-то заменить Роберта Левандовски, но и явно сделала заявку на победу в Лиге чемпионов. Иначе такие траты оправдать невозможно. Следить за выступлением Кейна в «Баварии» будет крайней интересно, пожалуй, это одна из главных интриг стартовавшего сезона.

Сезон-2022/23 Игры Голы Голевые передачи Жёлтые карточки Премьер-лига 38 30 3 6 Лига чемпионов 8 1 2 1 Кубок Англии 2 1 0 0 Кубок лиги 1 0 0 0

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Джуд Беллингем

Куда: «Реал» Мадрид (Испания);

Откуда: «Боруссия» Дортмунд (Германия);

Стоимость: 103 млн евро.

В конце прошлого сезона одной из самых горячих тем было будущее Джуда Беллингема. 19-летний англичанин перерос «Боруссию» и хотел в топ-клубе бороться за трофеи. Претендентов на полузащитника было несколько. Сначала отвалился «Ливерпуль», который не решился тратить такую сумму денег на одного футболиста, «Челси» не смог убедить футболиста в перспективности своего проекта, а «Манчестер Сити», кажется, и не очень пытался. В итоге гонку за Беллингема выиграл «Реал», который ещё в начале лета официально оформил переход. Мадридцы заплатили за хавбека 103 миллиона евро, что сделало его самым дорогим англичанином, который когда-либо приобретался. Кажется, с подписанием Беллингема «Реал» закрыл процесс обновления средней линии. В ближайшем будущем англичанин, а также Чуамени, Камавинга и Вальверде будут основой полузащиты «сливочных».

Мойзес Кайседо

Куда: «Челси» (Англия);

Откуда: «Брайтон» (Англия);

Стоимость: 116 млн евро.

Сага с переходом эквадорца в «Челси» завершилась этим летом. «Синие» хотели подписать Кайседо ещё зимой и даже согласовали с самим футболистом условия договора, но вот с «Брайтоном» договориться не смогли. Этим летом «Челси» возобновил попытки подписать хавбека, но из этого долго ничего не получалось. В какой-то момент появилась информация, что «Ливерпуль» согласовал с «чайками» условия трансфера, но сам Кайседо отказал, так как хотел перебраться именно в «Челси». В итоге лондонцы выложили за него 116 миллионов евро. Маурисио Почеттино нужен был опорный полузащитник, и он его получил. Однако остаются вопросы по поводу трат «Челси». Связка Кайседо – Фернандес в общей сложности обошлась команде в 237 миллионов евро, а если к ним прибавить Лавию, то получится 299.

Деклан Райс

Куда: «Арсенал» (Англия);

Откуда: «Вест Хэм» (Англия);

Стоимость: 116,6 млн евро.

Ещё дороже был куплен другой английский центральный полузащитник. Деклан Райс выиграл с «Вест Хэмом» Лигу конференций, но это стало последним подарком для «молотобойцев», где он провёл всю карьеру. 24-летний опорный полузащитник решил двигаться дальше и готовиться к дебюту в Лиге чемпионов. «Арсенал» в прошлом году боролся за чемпионство, и, возможно, ему не хватало как раз такого исполнителя, как Райс. Опорный полузащитник должен добавить «канонирам» силы в середине поля. Новый подопечный Артеты хорошо играет и в отборе, и умеет подключаться к атакам. Райса хотел купить и «Манчестер Сити», но сам хавбек предпочёл «Арсенал», где будет не только основным игроком, но и имеет шансы стать ключевым. Лондонцы также очень серьёзно рассчитывают на игрока, не зря за него была заплачена сумма, которая позволила футболисту замкнуть топ-10 самых дорогих трансферов в истории на момент его перехода. Правда, Райсу не хватило 900 тысяч, чтобы стать самым дорогим англичанином, это звание сохранил за собой Джек Грилиш.

Роман Андреев