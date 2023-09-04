Почеттино: «Джексон спешит в некоторых решениях, ему нужно время на адаптацию»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино встал на защиту нападающему Никласу Джексону, который в последнем матче с «Ноттингем Форест» не реализовал момент в пустые ворота.

«Джексону нужно время на адаптацию в Английской премьер-лиге. Он иногда немного спешит в своих решениях. Ему нужно быть более расслабленным. Уверен, тогда голы сами к нему придут», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джексон в новом розыгрыше АПЛ отметился одним забитым голом в ворота «Лутона». Летом трансфер сенегальского форварда из «Вильярреала» обошёлся «Челси» в 37 миллионов евро, которые были прописаны в контракте игрока в качестве отступных.