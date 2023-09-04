Галлас – о «Челси»: «Невозможно выиграть АПЛ с одними молодыми игроками»

Экс-защитник лондонского «Челси» Вильям Галлас раскритиковал кадровую политику руководства «пенсионеров». Француз считает, что в составе «синих» откровенно не хватает опытных футболистов.

«Невозможно выиграть АПЛ с одними молодыми игроками, у которых нет особого опыта. Нужно иметь баланс среди игроков разного возраста. Похоже, что руководство «Челси» действительно не понимает, что делает», – цитирует Галласа журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» по среднему возрасту является одной из самых молодых команд АПЛ. Единственный игрок основы старше 30 лет – это центральный защитник Тьяго Силва.