Галлас: «Для победы в АПЛ «Челси» нужен нападающий, забивающий по 20-25 голов за сезон»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас не верит, что нападающий «синих» Николас Джексон способен забить 20-25 голов за сезон в Английской премьер-лиге.

«Для победы в АПЛ «Челси» нужен нападающий, забивающий по 20-25 голов за сезон. Я не думаю, что Николас Джексон справится с задачей. Это несмотря на то, что я считаю его действительно хорошим молодым игроком, что видно по его качествам», – цитирует Галласа журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в первых четырёх турах Английской премьер-лиги Джексон отметился одним голом, который был забит в ворота «Лутона». Сенегалец перебрался в «Челси» летом из «Вильярреала» за отступные в районе 37 миллионов евро.