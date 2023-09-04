Уокер согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Фланговый защитник Кайл Уокер близок к пролонгации сотрудничества с «Манчестер Сити», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, стороны провели успешные переговоры и договорились о новой сделке. Срок контракта будет рассчитан до середины 2026 года. Его действующий трудовой договор с «горожанами» истекает в конце июня следующего года.

За «Манчестер Сити» Уокер выступает с лета 2017 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кайл провел четыре матча без результативных действий.