Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

04 Сентября 2023 • 08:56 Комментировать

Фланговый защитник Кайл Уокер близок к пролонгации сотрудничества с «Манчестер Сити», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, стороны провели успешные переговоры и договорились о новой сделке. Срок контракта будет рассчитан до середины 2026 года. Его действующий трудовой договор с «горожанами» истекает в конце июня следующего года.

За «Манчестер Сити» Уокер выступает с лета 2017 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кайл провел четыре матча без результативных действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Второй гол «Арсенала» нельзя было засчитывать» 1
09:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джексон спешит в некоторых решениях, ему нужно время на адаптацию»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Галлас – о «Челси»: «Невозможно выиграть АПЛ с одними молодыми игроками»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Галлас: «Для победы в АПЛ «Челси» нужен нападающий, забивающий по 20-25 голов за сезон»
08:56 · Англия. Премьер-лига
Уокер согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - худший футболист «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
03 Сентября
23:41 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Мы играем ради этого чувства, на домашнем стадионе»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Всегда неприятно проигрывать таким образом»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Деклан Райс: «Мы должны были победить»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Эриксен обошёл по голевым передачам в АПЛ Анри
22:36 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Да, первый тайм был не очень»
22:10 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Слишком много пропустили» 1
22:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы заслуживали победу»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый поздний победный гол в матчах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
21:01 · Англия. Премьер-лига
Только пять игроков в АПЛ забили с того сезона больше Эдегора – все они форварды 1
Все новости
Рекомендуем