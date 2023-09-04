Зинченко - худший футболист «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Аналитики портала Whoscored оценили игру футболистов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в поединке четвертого тура Премьер-лиги.

Худшим в составе «канониров» был признан украинский защитник Александр Зинченко, который за свое выступление получил оценку 6,2. Лучшими в «Арсенале» стали полузащитник Деклан Райс и вингер Букайо Сака. Оба получили оценку 7,9.

В составе «красных дьяволов» лучшим футболистом стал нападающий Маркус Рэшфорд – 7,4.

Напомним, что встреча состоялась в Лондоне на домашнем стадионе «Арсенала». Подопечные Микеля Артеты отпраздновали победу со счетом 3:1.