Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна

04 Сентября 2023 • 07:56 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может изменить трансферную политику, рапортуют журналисты газеты Marca.

Как информирует источник, испанский гранд намерен отказаться от подписания француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна. В Мадриде не хотят строить будущее команды вокруг одного из этих футболистов. Они больше не являются приоритетными целями «сливочных» на трансферном рынке.

Минувшим летом «Реал» пытался подписать Мбаппе, однако 24-летний француз остался в «ПСЖ» на сезон-2023/2024.

Подопечные Карло Анчелотти с четырех побед стартовали в чемпионате Испании и занимают первое место в турнирной таблице.

«Реал» откажется от Мбаппе и переключится на звезду «Манчестер Сити»

Оценить новость
- 12
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
04 Сентября 2023 в 08:46
ай в резалте мбапа перейдец на садержанье к старой папуше.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Второй гол «Арсенала» нельзя было засчитывать» 1
09:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джексон спешит в некоторых решениях, ему нужно время на адаптацию»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Галлас – о «Челси»: «Невозможно выиграть АПЛ с одними молодыми игроками»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Галлас: «Для победы в АПЛ «Челси» нужен нападающий, забивающий по 20-25 голов за сезон»
08:56 · Англия. Премьер-лига
Уокер согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - худший футболист «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
03 Сентября
23:41 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Мы играем ради этого чувства, на домашнем стадионе»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Всегда неприятно проигрывать таким образом»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Деклан Райс: «Мы должны были победить»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Эриксен обошёл по голевым передачам в АПЛ Анри
22:36 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон: «Да, первый тайм был не очень»
22:10 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Слишком много пропустили» 1
22:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы заслуживали победу»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый поздний победный гол в матчах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
21:01 · Англия. Премьер-лига
Только пять игроков в АПЛ забили с того сезона больше Эдегора – все они форварды 1
Все новости
Рекомендуем