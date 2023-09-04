«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна

Мадридский «Реал» может изменить трансферную политику, рапортуют журналисты газеты Marca.

Как информирует источник, испанский гранд намерен отказаться от подписания француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна. В Мадриде не хотят строить будущее команды вокруг одного из этих футболистов. Они больше не являются приоритетными целями «сливочных» на трансферном рынке.

Минувшим летом «Реал» пытался подписать Мбаппе, однако 24-летний француз остался в «ПСЖ» на сезон-2023/2024.

Подопечные Карло Анчелотти с четырех побед стартовали в чемпионате Испании и занимают первое место в турнирной таблице.

«Реал» откажется от Мбаппе и переключится на звезду «Манчестер Сити»