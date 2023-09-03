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Эдегор: «Мы играем ради этого чувства, на домашнем стадионе»

03 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Лондонский «Арсенал» добыл победу в матче четвертого тура английского чемпионата, команда обыграла «Манчестер Юнайтед», а один из голов забил норвежский полузащитник Мартин Эдегор - он сравнял счет еще в первом тайме. После игры Эдегор описал свои чувства после победы.

- Мы играем именно ради этого чувства на домашнем стадионе, с переполненными трибунами. Лучшее чувство в мире. Мы должны благодарить фанатов за такую поддержку. Матч был сумасшедшим. К таким играм надо быть готовым физически, приходится играть 105 или даже 110 минут, - цитирует слова Эдегора BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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