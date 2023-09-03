Бруну Фернандеш: «Всегда неприятно проигрывать таким образом»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал итоги неудачного для его клуба матча против «Арсенала», который «красные дьяволы» проиграли со счетом 1:3. По словам Фернандеша, всегда неприятно пропускать голы под конец игры.

- Проигрывать такие матчи таким образом всегда неприятно. У соперника хорошая команда, которая создавала нам проблемы. Мы тоже хорошо играли, но очки в итоге получили лишь они. Нам остается только попытаться извлечь хоть что-то полезное, сделать правильные выводы, - цитирует слова португальца BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон».