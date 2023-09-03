Деклан Райс: «Мы должны были победить»

Перешедший из «Вест Хэма» в «Арсенал» Деклан Райс забил свой первый гол за новый клуб, и это случилось в важном матче против «Манчестер Юнайтед». По словам Райса, его команда была обязана победить после того, как «Манчестер Сити», главный конкурент амбициозного «Арсенала», одержал четыре победы в четырех стартовых матчах чемпионата.

- «Манчестер Сити» выиграл четыре матча из четырех. Мы не могли допустить еще одну осечку, иначе отстали бы от них уже на пять очков. Мы должны были победить. В результате начало сезона можно назвать хорошим, - цитирует слова Деклана Райса BBC Sport.