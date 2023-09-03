Эриксен обошёл по голевым передачам в АПЛ Анри

В четвертом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях лондонскому «Арсеналу», в то время как полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксен записал на свой счет результативную передачу в эпизоде с единственным голом подопечных нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

Как оказалось, для датского полузащитника это была 75-ая результативная передача за все время вступлений в английской Премьер-лиге. Он вошел в пятерку лучших ассистентов в истории чемпионата, потеснив оттуда не кого-нибудь, а Тьерри Анри - бывшую суперзвезду «Арсенала», который за все время выступлений в АПЛ сделал 74 голевые передачи.