Ходжсон: «Да, первый тайм был не очень»

В четвертом туре английского чемпионата английский «Кристал Пэлас» обыграл в домашнем матче «Вулверхэмптон», но Рой Ходжсон, наставник клуба, не очень доволен первым таймом в исполнении игроков.

- В первом тайме мы не были хороши, это так. Соперник был лучше в первой половине встреч. Мы могли сыграть много лучше. К счастью, нам удалось забить хорошие голы, иначе мы бы не выиграли. Счастлив, что взяли три очка, но игра показала, что нам есть куда прогрессировать, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Кристал Пэлас» предстоит сыграть с «Астон Виллой».