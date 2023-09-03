​Наставник «Вулверхэмптона»: «Слишком много пропустили»

В четвертом туре английского чемпионата «орлы» несколько неожиданно заклевали «волков» - «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Наставник «волков» Гари О'Нил расстроен тем, как сыграла в обороне его команда, пропустившая целых три мяча.

- Я думал, что мы были лучшей командой на поле, пока не был открыт счет. Пропущенный гол был вопреки логике игры. В целом, я не думаю, что мы должны были проигрывать этот матч, потому несколько разочарован. Мы пропустили три мяча, вот в чем проблема, это означает три ошибки, - цитирует слова наставника «Вулверхэмптона» BBC Sport.