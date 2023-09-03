Тен Хаг: «Мы заслуживали победу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после поражения его подопечных в гостях у «Арсенала» (1:3).

«Полагаю, мы заслужили победу в этой игре, но не всегда получаешь то, чего заслуживаешь. Больше смотрю на развитие команды – у нас большой прогресс по сравнению с матчем против «Вулверхэмптона» (1-й тур АПЛ – прим.). Сегодня я увидел команду, я доволен прогрессом, которого мы добились», - цитирует тен Хага ВВС.

Напомним, что судьбу матча решили два гола «канониров», забитые в компенсированное время. Автором победного стал Деклан Райс, увеличил преимущество хозяев арены Габриэль Жезус.